INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Macet Parah, Polri Mulai Terapkan Contraflow di Tol Cipali

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |12:13 WIB
JAKARTA - Polri mulai menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) contraflow di Tol Cikampek-Palimanan (Cipali). Rekayasa berupa lawan arus itu diberlakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas pada Kamis, 27 Maret 2025.

"Sudah dilakukan langkah-langkah contraflow," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho.

Agus menjelaskan, pemberlakuan contraflow dilakukan di KM 55 sampai dengan KM 160. Kemudian, KM 109 sampai dengan KM 132, dan KM 162 sampai KM 169. 

Sebagai informasi, lalu lintas Tol Cipali terpantau padat merayap sejak pukul 07.53 WIB tadi pagi karena dipenuhi kendaraan pemudik.

Bahkan, sempat terjadi kemacetan panjang puluhan kilometer yang dimulai di Kilometer (KM) 130 hingga KM 110, dari Kabupaten Indramayu hingga Subang.

 

