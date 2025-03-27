Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sampaikan Duka Cita ke Keluarga, Beri Penghargaan Rekpro SIPSS ke Anak AKP Lusiyanto

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |12:55 WIB
Kapolri Sampaikan Duka Cita ke Keluarga, Beri Penghargaan Rekpro SIPSS ke Anak AKP Lusiyanto
Kapolri Sampaikan Duka Cita ke Keluarga, Beri Penghargaan Rekpro SIPSS ke Anak AKP Lusiyanto (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga AKP Anumerta Lusiyanto yang meninggal dunia usai ditembak anggota TNI saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam

Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri saat berkunjung ke rumah duka yang berada di wilayah Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Kamis (27/3/2025).

"Kami keluarga besar polri tentunya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada beliau (keluarga almarhum)," ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Sigit mengatakan duka yang dialami oleh keluarga korban juga menjadi duka bersama bagi seluruh anggota Korps Bhayangkara. 

Ia menegaskan para keluarga yang ditinggalkan juga akan tetap menjadi bagian dari Keluarga Besar Polri sampai kapanpun. 

"Bagi kami keluarga besar almarhum tentunua sampai saat ini masih menjadi bagian dari Keluarga Besar Polri," tuturnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192593//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-PgrI_large.jpg
Kapolri Ungkap Survei Kepercayaan Publik terhadap Polri Alami Tren Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192585//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-6leb_large.jpg
Kapolri Ungkap 10 Tantangan Global 2026, dari Perang Siber hingga Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191863//presiden_prabowo_subianto-MvdV_large.jpeg
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Rumah Dinas Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191494//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BLFy_large.jpg
Kapolri: 234 Ribu Personel Disiagakan Jaga Pos dan Tempat Ibadah Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191474//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-609T_large.jpg
Tinjau Terminal Pulo Gebang, Kapolri Tekankan Utamakan Keselamatan Penumpang! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191456//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-4QVx_large.jpg
Kapolri Tinjau Stasiun Pasar Senen, Pastikan Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Nataru 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement