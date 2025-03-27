Kapolri Sampaikan Duka Cita ke Keluarga, Beri Penghargaan Rekpro SIPSS ke Anak AKP Lusiyanto

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga AKP Anumerta Lusiyanto yang meninggal dunia usai ditembak anggota TNI saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri saat berkunjung ke rumah duka yang berada di wilayah Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Kamis (27/3/2025).

"Kami keluarga besar polri tentunya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada beliau (keluarga almarhum)," ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Sigit mengatakan duka yang dialami oleh keluarga korban juga menjadi duka bersama bagi seluruh anggota Korps Bhayangkara.

Ia menegaskan para keluarga yang ditinggalkan juga akan tetap menjadi bagian dari Keluarga Besar Polri sampai kapanpun.

"Bagi kami keluarga besar almarhum tentunua sampai saat ini masih menjadi bagian dari Keluarga Besar Polri," tuturnya.