HOME NEWS NASIONAL

DPW PPP Jakarta Dukung Mardiono Maju Jadi Ketum

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |13:17 WIB
DPW PPP Jakarta Dukung Mardiono Maju Jadi Ketum
DPW PPP Jakarta Dukung Mardiono Maju Jadi Ketum (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta menyatakan dukungannya kepada Muhamad Mardiono untuk maju menjadi ketua umum definitif periode 2025-2030 pada Muktamar ke-X PPP.

“Kami bersama dengan seluruh DPC PPP se-Daerah Khusus Jakarta (DKJ) punya komitmen dan keinginan yang sama, yaitu bersama-sama menjadi bagian dari sejarah membangun PPP lagi ke depan bersama Pak Mardiono,” ujar Ketua DPW PPP Jakarta Saiful Rahmat Dasuki, seperti dikutip, Kamis (27/3/2025).

Saiful mengatakan, DPW PPP Jakarta memiliki soliditas yang kuat untuk membangun kembali partai berlambang Kabah dan bebenah menjadi lebih baik.

“Tentu menjelang Muktamar kami menginginkan sebuah bangunan yang utuh dan solid di bawah kepemimpinan Pak Mardiono. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan dapat menjadi saksi sejarah membangun kembali PPP di masa mendatang,” tuturnya.

Sebelumnya, beberapa wilayah telah memberikan dorongan kepada pria yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo untuk kembali memimpin partai berlambang Kabah. Seperti wilayah Aceh, Medan, Papua Raya, hingga Solo Raya.

Muktamar PPP diketahui akan berlangsung kisaran Bulan Agustus atau September 2025. Selain memilih ketua umum, Muktamar ke-X PPP juga akan membahas soal ide dan gagasan transformasi PPP ke depan untuk kembali bangkit dalam menghadapi Pemilu 2029.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
