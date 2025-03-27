Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Febri Diansyah Urung Beri Keterangan Soal Kasus Harun Masiku: Penyidik Cuti

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |13:41 WIB
Febri Diansyah dipanggil KPK hari ini
A
A
A

JAKARTA -  Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah urung memberikan keterangan untuk melengkapi berkas perkara Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah, tersangka kasus dugaan suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.

Hal itu didasari lantaran sebagian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah cuti. Alhasil, Febri singgah di Gedung Merah Putih KPK terbilang singkat.

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Febri tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Setelah memasuki lobi, ia kebagian resepsionis KPK untuk mengisi daftar tamu dan menukar identitas pribadi dengab tanda pengenal KPK.

"Jadi teman-teman semua, tadi saya sudah daftar, sudah serahkan KTP, sudah dikasih lanyard sebagai tamu, dan sudah mengisi buku tamu juga," tutur Febri saat hendak meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.

Lantas, Febri diinformasikan oleh bagian resepsionis bahwa sebagian penyidik tengah cuti dan melaksanakn tugas lain.

"Kemudian ada informasi dari bagian penyidikan bahwa hari ini karena sejumlah penyidik sedang cuti, jadi karena sejumlah penyidik sedang cuti dan mungkin penyidik yang ada sedang melakukan tugas yang lain ya," kata Febri.

Kendati demikian, Febri menyampaikan, panggilan pemeriksaan akan dijadwalkan kembali. Ia memperkirakan, panggilan ulang pemeriksaan bakal dilakukan pasca lebaran Idulfitri 1446 H. 

"Maka jadwal pemeriksaan untuk saya akan direscedule, akan dijadwalkan ulang. Estimasinya kemungkinan tentu setelah lebaran ya, dan tadi juga disampaikan nanti menunggu informasi lebih lanjut atau panggilan lebih lanjut," tutur Febri.

 

Topik Artikel :
Febri Diansyah KPK Harun Masiku
