Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Mudik, Kenapa Tol Cipali Disebut Paling Mematikan di Dunia?

Lutfan Faizi , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |14:01 WIB
Jelang Mudik, Kenapa Tol Cipali Disebut Paling Mematikan di Dunia?
Jelang Mudik, Kenapa Tol Cipali Disebut Paling Mematikan di Dunia/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kenapa Tol Cipali disebut paling mematikan di dunia? Pertanyaan ini akan menjawab kebingungan masyarakat terkait penyematan status tersebut.

Tol Cikopo-Palimanan atau lebih dikenal Cipali merupakan salah satu ruas tol utama di Pulau Jawa. Terdiri sepanjang 116 km, tol ini menjadi jalur favorit bagi para pemudik, terutama menjelang Lebaran, karena mempercepat perjalanan ke berbagai kota di Jawa. 

Setiap tahunnya, tol ini dipenuhi kendaraan saat arus mudik maupun arus balik, sehingga menjadikannya sebagai salah satu jalur tersibuk di Indonesia. Terlepas dari itu, Tol Cipali juga dikenal sebagai salah satu tol yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi. 

Bahkan, penyebutannya sendiri dikatakan sebagai salah satu tol paling mematikan di dunia. Lalu, apa alasannya?

Tingginya Tingkat Kecelakaan di Tol Cipali
Penyebutan Tol Cipali sebagai salah satu jalan tol paling mematikan di dunia tak terlepas dari tingginya tingkat kecelakaan yang sangat tinggi. Sering kali, kecelakaan yang terjadi di tol itu bahkan tergolong ‘maut’ dan memakan banyak korban jiwa.

Dirangkum dari berbagai sumber, kecelakaan di Tol Cipali terus meningkat seiring waktu, sehingga menjadikannya sebagai jalan tol dengan fatalitas kecelakaan paling tinggi di dunia. Terkait penyebabnya, ada beberapa di antaranya yang berperan besar.

Pertama, ada faktor kelalaian pengemudi. Penyebab ini berada di urutan teratas penyebab kecelakaan di Tol Cipali. Pengemudi secara tidak sadar biasanya suka berkendara melampaui batas kecepatan, kurang antisipatif atau tidak fokus hingga mengantuk.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399//ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/525/3160179//kecelakaan-oyW1_large.jpg
Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di Tol Cipali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/525/3160158//kecelakaan-B4o5_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Ertiga Tabrak Truk Tewaskan 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/470/3141753//jalan_tol-s3nj_large.jpg
Daftar Tol Terpanjang Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/525/3128873//garis_polisi-T7GZ_large.jpg
Rest Area 86 B Tol Cipali Ditutup Sementara Imbas Munculnya Asap dari Bawah Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/525/3128853//lalu_lintas_di_palikanci_dan_cipali-jnbI_large.jpg
H+7 Arus Balik Mudik, Lalu Lintas di Palikanci dan Cipali Ramai Lancar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement