Jelang Mudik, Kenapa Tol Cipali Disebut Paling Mematikan di Dunia?

JAKARTA - Kenapa Tol Cipali disebut paling mematikan di dunia? Pertanyaan ini akan menjawab kebingungan masyarakat terkait penyematan status tersebut.

Tol Cikopo-Palimanan atau lebih dikenal Cipali merupakan salah satu ruas tol utama di Pulau Jawa. Terdiri sepanjang 116 km, tol ini menjadi jalur favorit bagi para pemudik, terutama menjelang Lebaran, karena mempercepat perjalanan ke berbagai kota di Jawa.

Setiap tahunnya, tol ini dipenuhi kendaraan saat arus mudik maupun arus balik, sehingga menjadikannya sebagai salah satu jalur tersibuk di Indonesia. Terlepas dari itu, Tol Cipali juga dikenal sebagai salah satu tol yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi.

Bahkan, penyebutannya sendiri dikatakan sebagai salah satu tol paling mematikan di dunia. Lalu, apa alasannya?

Tingginya Tingkat Kecelakaan di Tol Cipali

Penyebutan Tol Cipali sebagai salah satu jalan tol paling mematikan di dunia tak terlepas dari tingginya tingkat kecelakaan yang sangat tinggi. Sering kali, kecelakaan yang terjadi di tol itu bahkan tergolong ‘maut’ dan memakan banyak korban jiwa.

Dirangkum dari berbagai sumber, kecelakaan di Tol Cipali terus meningkat seiring waktu, sehingga menjadikannya sebagai jalan tol dengan fatalitas kecelakaan paling tinggi di dunia. Terkait penyebabnya, ada beberapa di antaranya yang berperan besar.

Pertama, ada faktor kelalaian pengemudi. Penyebab ini berada di urutan teratas penyebab kecelakaan di Tol Cipali. Pengemudi secara tidak sadar biasanya suka berkendara melampaui batas kecepatan, kurang antisipatif atau tidak fokus hingga mengantuk.