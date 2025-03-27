Kapolri Sampaikan Duka Mendalam ke Keluarga Aipda Anm Petrus: Jangan Sungkan, Tetap Keluarga Bhayangkara

SUMSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap keluarga Aipda Anumerta Petrus Apriyanto yang meninggal dunia saat sedang menggerebek lokasi perjudian sabung ayam.

Dalam kunjungannya ke kediaman keluarga Aipda Anumerta Petrus di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kapolri turut didampingi oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Djajadi hingga Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika.

Kapolri beserta rombongan kemudian disambut langsung oleh ayah dan ibu serta istri dari mendiang Aipda Anumerta Petrus. Dalam pertemuan itu Sigit meminta maaf lantaran baru berkesempatan hadir secara langsung menemui keluarga.

"Mewakili Keluarga Besar Polri mengucapkan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga. Tentunya bagi kami almarhum adalah putra-putri terbaik Bhayangkara," kata Sigit saat berbincang dengan keluarga, Kamis (27/3/2025).

Sigit menegaskan bahwa seluruh keluarga Aipda Anumerta Petrus akan selamanya menjadi bagian Keluarga Besar Polri. Oleh karenanya ia meminta agar mereka tidak sungkan meminta bantuan apapun kepada Polri.

"Kami semua tetap menganggap bahwa meskipun Almarhum saat ini sudah tidak ada, bapak, ibu, istri, putra, tetap menjadi bagian Keluarga Besar Polri," jelasnya.

"Jadi jangan ragu, jangan pernah mungkin merasa sungkan kalau ada apa-apa. Silahkan selalu berkomunikasi dengan kita sebagai bagian dari Keluarga Utama Bhayangkara," imbuhnya.