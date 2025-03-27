Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Mudik Aman, Menko Polkam Kerahkan Tim Pengawasan di Wilayah Prioritas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |14:23 WIB
Pastikan Mudik Aman, Menko Polkam Kerahkan Tim Pengawasan di Wilayah Prioritas
Menko Polkam Budi Gunawan. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah mengerahkan tim pemantauan mudik di wilayah prioritas. 

"Yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Budi Gunawan kepada wartawan, dikutip Kamis (27/3/2025). 

Pemantauan ini, kata Budi, bertujuan untuk memastikan kesiapan pengamanan serta pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 berjalan optimal. Budi Gunawan mengatakan, pemantauan bersama jajarannya di sejumlah titik strategis merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. 

"Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto dijalankan, yaitu bahwa pengamanan tidak hanya terfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjamin distribusi logistik, terutama pangan, serta keselamatan masyarakat secara menyeluruh," katanya.

Budi Gunawan mengungkap, hasil pemantauan menunjukkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum dalam kondisi aman dan kondusif. 

"Tidak ada laporan kasus menonjol di wilayah-wilayah yang dipantau. Lokasi strategis seperti tempat wisata, pelabuhan, terminal, bandara, dan stasiun dijaga dan dipantau secara intensif oleh personel gabungan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129764/menko_polkam_budi_gunawan-evON_large.jpg
Gelar Rakor Terkait Serangan di Yahukimo, Menko Polkam Ungkap Fokus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/337/3122148/menko_polkam_budi_gunawan-F6gA_large.jpg
Menko Polkam Luncurkan 2 Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Perlindungan Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/337/3105133/budi_gunawan-IXh4_large.jpg
Budi Gunawan Sabet Penghargaan Transformasi Komunikasi Publik Bidang Keamanan dan Intelijen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/337/3104208/menko_polkam_budi_gunawan-IZdq_large.jpeg
Menko Budi Gunawan Buka Muktamar VI PBB di BalI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100263/menko_polkam_budi_gunawan-8RxC_large.jpeg
Menko Polkam Waspadai Dampak La Nina Pada Malam Pergantian Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098310/pemerintah-Zs4E_large.jpg
Menko BG: Situasi Aman dan Kondusif Jelang Malam Natal 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement