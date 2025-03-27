Pastikan Mudik Aman, Menko Polkam Kerahkan Tim Pengawasan di Wilayah Prioritas

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah mengerahkan tim pemantauan mudik di wilayah prioritas.

"Yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Budi Gunawan kepada wartawan, dikutip Kamis (27/3/2025).

Pemantauan ini, kata Budi, bertujuan untuk memastikan kesiapan pengamanan serta pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 berjalan optimal. Budi Gunawan mengatakan, pemantauan bersama jajarannya di sejumlah titik strategis merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto dijalankan, yaitu bahwa pengamanan tidak hanya terfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjamin distribusi logistik, terutama pangan, serta keselamatan masyarakat secara menyeluruh," katanya.

Budi Gunawan mengungkap, hasil pemantauan menunjukkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum dalam kondisi aman dan kondusif.

"Tidak ada laporan kasus menonjol di wilayah-wilayah yang dipantau. Lokasi strategis seperti tempat wisata, pelabuhan, terminal, bandara, dan stasiun dijaga dan dipantau secara intensif oleh personel gabungan," katanya.