DPR Minta Penyaluran Bansos Tepat Waktu dan Sasaran

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pencairan 2 bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurutnya, Bansos yang diberikan Pemerintah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Lebaran.

Hal ini disampaikan Cucun merespons permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Pemerintah Daerah (Pemda) menggelontorkan bansos jelang Lebaran 2025.

“Tentunya Bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan membantu rakyat, terutama bagi masyarakat kalangan keluarga menengah ke bawah,” kata Cucun dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025).

Cucun pun mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebelum Lebaran. Pasalnya, kata dia, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat idulfitri

"Bantuan sosial yang diberikan Pemerintah dapat mengurangi beban kebutuhan tersebut dan agar membuat masyarakat semakin gembira di Hari Kemenangan Lebaran nanti,” tuturnya.