HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI : Sumpah Perwira Sebagai Janji Suci Pegangan Seumur Hidup

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |16:42 WIB
Panglima TNI : Sumpah Perwira Sebagai Janji Suci Pegangan Seumur Hidup
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara Prasetya Perwira (Praspa) bagi 805 Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Reguler, Pa PK Program Khusus (Prosus), dan Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI Tenaga Pertanian Tahun Anggaran 2025. Upacara ini berlangsung di Stadion Tridek Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Sebanyak 805 perwira yang dilantik terdiri dari tiga program pendidikan, yaitu Pa PK TNI Reguler sebanyak 493 orang (402 putra dan 91 putri), Pa PK TNI Prosus (Unhan, STIN, PSSN) berjumlah 197 orang (125 putra dan 72 putri), serta Pa PSDP TNI Tenaga Pertanian dengan jumlah 115 orang (100 putra dan 15 putri). Setelah resmi menyandang pangkat Letnan Dua (Letda), para Perwira Remaja akan diserahkan kepada masing-masing matra TNI (AD, AL, AU) untuk mengikuti pembekalan dan orientasi sebelum mendapatkan perintah penugasan.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan pentingnya tanggung jawab sebagai Perwira TNI karena Sumpah Perwira yang telah diucapkan bukan sekadar seremonial, melainkan janji suci yang dipegang teguh sepanjang hayat. 

"Kalian dituntut untuk memenuhi kewajiban sebagai Perwira, menegakkan harkat dan martabat TNI, menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta selalu siap berkorban demi Nusa dan Bangsa," tegas Jenderal TNI Agus Subiyanto.

 

Halaman:
1 2
      
