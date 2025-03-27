Mahasiswa Terus Berdatangan, Jalan Depan Gedung DPR Mulai Ditutup

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa terus berdatangan ke depan Gedung DPR RI, Kamis (27/3/2025) sore ini. Imbas dari hal tersebut, membuat jalanan atau jalur protokol di depan Gedung ini harus ditutup.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jalan Protokol yang mengarah ke arah Slipi sudah mulai ditutup. Penutupan ini dilakukan setelah sejumlah elemen mahasiswa yang terus berdatangan.

Kedatangan mereka membentang jalan protokol ini. Imbasnya, kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas pun tak bisa melewati jalur ini.

Hanya saja, mereka masih bisa menggunakan jalur khusus Transjakarta. Meskipun masih dapat dilewati, terlihat antrian panjang kendaraan terjadi untuk bisa menembus aksi mahasiswa yang menolak pengesahan RUU TNI tersebut.

Di sisi lain, aparat kepolisian hingga saat ini terus bersiap siaga berjaga-jaga. Mereka bersiaga menjaga pintu masuk Kompleks Parlemen.

(Awaludin)