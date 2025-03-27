Kemenko Polkam Mulai Laksanakan Pemantauan Mudik Hari Raya

SEMARANG - Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melaksanakan pemantauan situasi kondisi keamanan pada hari libur Perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H. Pusat pemantauan dilakukan di pos terpadu gerbang tol Kalikangkung Semarang.

“Saat ini saya mampir di pos terpadu gerbang tol Kalikangkung Semarang. Situasi arus mudik dari Jakarta masih relatif lancar dengan volume kendaraan per jam kurang lebih 2 ribuan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Brigjen Asep Jaenal Ahmadi, Kamis (27/3/2025).

Meskipun sudah ada peningkatan arus mudik, Asep mengatakan, saat ini belum ada pemberlakukan jalur satu arah atau one way. Pos setempat memperkirakan puncak arus mudik sekitar tanggal 29 dan 30 Maret 2025.

“Sejauh ini aman dan lancar. Petugas di lapangan seperti di pelayanan, pengamanan ,dan pos terpadu juga lengkap,” katanya.

Asep berharap para pemudik tetap mematuhi aturan yang berlaku dan berhati-hati ketika di jalan. “Kepada masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran menggunakan kendaraan pribadi agar menyiapkan kendaraannya dengan baik, jaga kesehatan dan hati-hati di jalan, senantiasa mentaati peraturan lalu lintas dijalan sehingga mudik dengan aman, lancar dan nyaman,” kata Asep.

(Awaludin)