HOME NEWS NASIONAL

KPK Jelaskan Febri Batal Diperiksa karena Tengah Minta Keterangan Sang Adik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |18:30 WIB
KPK Jelaskan Febri Batal Diperiksa karena Tengah Minta Keterangan Sang Adik
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis kabar alasan batal memeriksa Febri Diansyah (F) lantaran penyidik tengah cuti lebaran. Batalnya pemeriksaan Febri diakibatkan penyidik tengah memeriksa sang adik, Fathroni Diansyah (FD).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menjelaskan, Fathroni dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (27/3/2025). Fathroni hadir pukul 10.00 WIB untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang sempat tertunda pada 24 Maret 2025 silam.

Dengan alasan itu, kata Tessa, penyidik memeriksa adik Febri, Fathroni lebih dulu pada pukul 10.00 WIB. Ia mengatakan, Febri datang sesaat penyidik tengah melakukan proses pemeriksaan terhadap Fathroni.

"Sewaktu proses pemeriksaan saudara FDE, saudara F hadir pada pukul 11.45 WIB dan dikarenakan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap adik kandung saudara F yaitu FDE sampai dengan hari ini, maka saudara F dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya," kata Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).

Kendati demikian, Tessa memperkirakan bahwa Febri akan dijadwalkan pemeriksaan ulang pasca lebaran Idulfitri 1446 H. "Kemungkinan pasca idulfitri atau lebaran nanti," terang Tessa.

 

