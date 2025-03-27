Tanggung Jawab dan Perhatian Kapolri ke Keluarga 3 Polisi Anumerta di Lampung

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Temui Keluarga 3 Polisi Tewas di Lampung. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian dan rasa tanggung jawab ke keluarga tiga personel Polisi yang gugur saat menggerebek perjudian sabung ayam di Lampung.

Ketiga Polisi itu adalah Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto dan Briptu Anumerta M. Ghalib Surya Nanta.

Bahkan, bentuk perhatian dan tanggung jawab Sigit sebagai pucuk pimpinan tertinggi Polri disampaikan langsung kepada pihak keluarga. Sigit menyambangi satu per satu rumah tiga Polisi yang gugur tersebut.

Di hadapan perwakilan keluarga tiga Polisi Anumerta tersebut, Sigit menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang terjadi. Ia juga berkomitmen bakal mengusut tuntas perkara itu.

Saat menyambangi rumah Briptu Anumerta Ghalib, Kapolri datang bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Mereka hadir di Lampung pada, Rabu 26 Maret 2025.

Kemudian, pada Kamis (27/3/2025), Sigit menyambangi rumah AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto di Sumsel.