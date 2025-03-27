Penerapan One Way di Tol Japek Diperpanjang, dari KM 70 hingga KM 263



JAKARTA - Polisi memperpanjang penerapan one way. Terbaru rekayasa lalu linta itu berlaku hingga KM 263.

"Saat ini sedang diberlakukan perpanjangan One Way Dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 263 Tol Pejagan-Pemalang," tulis akun instagram resmi Korlantas Polri, @korlantas.ntmc yang dilihat Kamis (27/3/2025).



"Pelaksanaan One Way bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian," sambungnya.

Sebelumnya, PT Jasa Marga Transjawa Tol menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas One Way diperpanjang. Kini kebijakan satu arah itu, diterapkan sejak Gerbang Tol Cikampek Utama hingga KM 210 Tol Palimanan-Kanci.