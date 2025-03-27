Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Unit Motor Terbakar Usai Demo RUU TNI di DPR, Begini Penampakannya

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |19:44 WIB
Satu Unit Motor Terbakar Usai Demo RUU TNI di DPR, Begini Penampakannya
Motor Terbakar Usai Demo RUU TNI di DPR (foto: Okezone/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat satu unit motor dalam kondisi terbakar usai terjadinya aksi demonstrasi menolak pengesahan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Diketahui, aksi ini berujung ricuh pada Kamis (27/3/2025) sore ini.

Satu unit motor tersebut terlihat ketika massa aksi dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Motor yang sudah dalam kondisi hangus dan tinggal kerangkanya saja itu terlihat persis di jalanan depan Gedung DPR.

Beberapa petugas kepolisian pun terlihat tengah memadamkan motor yang terbakar itu menggunakan apar. Tak hanya motor, terlihat sejumlah barrier pelastik berwarna oranye juga terlihat dalam kondisi terbakar.

Sebelumnya, Aparat Kepolisian akhirnya memukul mundur massa aksi yang menolak pengesahan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung DPR RI. Langkah ini dilakukan pasca waktu berbuka puasa, Kamis (27/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
