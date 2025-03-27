Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teror ke Media, Demokrasi Terancam? Malam Ini Selengkapnya di INTERUPSI bersama Ariyo Ardi,  Anisha Dasuki  dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |19:47 WIB
Teror ke Media, Demokrasi Terancam? Malam Ini Selengkapnya di INTERUPSI bersama Ariyo Ardi,  Anisha Dasuki  dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB Live di iNews
Interupsi iNews TV (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dunia jurnalistik Indonesia kembali dikejutkan oleh aksi teror yang mengkhawatirkan. Beberapa pekan lalu, seorang jurnalis Tempo menerima kiriman paket berisi kepala babi dan bangkai tikus dalam sebuah kotak kardus. Aksi ini memicu pertanyaan besar, apakah ini upaya sistematis untuk membungkam suara kritis di ruang publik? Jika benar, apakah kebebasan pers di Indonesia sedang berada dalam ancaman serius? 

Dalam episode INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi,  Anisha Dasuki, dan para narasumber kredibel lainnya akan mengupas secara mendalam insiden tersebut dalam diskusi tajam dan berani. 

Jurnalisme merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Ketika jurnalis diteror, ini bukan sekadar ancaman bagi individu, tetapi juga serangan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Aparat kepolisian telah menyelidiki kasus ini, namun hingga kini belum ada kejelasan tentang siapa pelaku sebenarnya. Publik menuntut transparansi dalam penyelidikan karena kasus seperti ini bisa menjadi kejadian buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Lantas bagaimana para pakar menanggapi persoalan tersebut? 

Saksikan selengkapnya di INTERUPSI malam ini bersama para narasumber, Aryanto Sutadi-Penasihat Ahli Kapolri, Reza Indragiri-Psikolog Forensik, Julius Ibrani-Ketua PBHI,  Bagja Hidayat-Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133478//malam_ini_di_interupsi_inews_tv-Be1g_large.jpg
"Rapatkan Barisan di Tengah Isu Matahari Kembar" Malam Ini di Interupsi bersama Ariyo Ardi, Andy Rahmad Wijaya, Feri Amsari dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live hanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/1/3129777//program_interupsi-DQnG_large.jpg
Pertemuan Prabowo-Mega: Silaturahmi Bukan Koalisi? Saksikan di INTERUPSI Malam Ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/337/3128087//interupsi_inews_tv-GDPu_large.jpg
Siapa Suruh Datang Jakarta? Fenomena Pendatang Baru Pasca Lebaran, Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Chico Hakim dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125943//dpr-v8X5_large.jpg
Bareskrim Usut Teror Kepala Babi di Kantor Tempo, DPR: Jaga Kebebasan Pers!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/337/3125568//teror-7tJw_large.jpg
Dukung Kebebasan Pers, Ketum Pasbata Kecam Aksi Teror Kepala Babi di Kantor Tempo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/337/3125385//ilustrasi-g6JS_large.JPG
Polri Analisa CCTV, Identifikasi Terduga Pelaku Pengirim Kepala Babi ke Tempo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement