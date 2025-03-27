Kasal Pastikan Prajurit Pembunuh Wartawati Kalsel Bakal Dihukum Berat

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Muhammad Ali angkat bicara soal kasus wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Juwita diduga dibunuh oleh oknum TNI AL berinisial J. Pelaku bertugas di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan.

Kasal pun menegaskan, bahwa oknum TNI yang menjadi pelaku pembunuhan wartawati itu akan dihukum berat.

"Pokoknya kalau proses hukum (akan) transparan dan di hukum berat," tegas Kasal kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Pada kesempatan itu, Kasal mengatakan, bahwa pengadilan yang akan menentukan hukuman bagi oknum TNI AL yang membunuh wartawati.

"Ya nanti pengadilan yang menentukan," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang wartawati ditemukan tewas di tepi jalan Kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.