HOME NEWS NASIONAL

KSAD Pastikan Oknum Prajurit yang Tembak 3 Polisi di Lampung Dipecat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |20:15 WIB
KSAD Pastikan Oknum Prajurit yang Tembak 3 Polisi di Lampung Dipecat
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan akan memecat dua oknum TNI AD yang diduga terlibat dalam penembakan tiga anggota polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Yang jelas kami akan tetap bertindak tegas kalau ada pelanggaran hukum. Mungkin ada yang mengira prosesnya lama, tapi itu memang prosedur yang harus kami lakukan. Bukannya kami coba menghindar," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Maruli menegaskan bahwa setiap prajurit TNI AD harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dia juga memastikan bahwa pelaku dalam kasus ini akan menghadapi sanksi tegas.

"Ya pastilah kalau sudah menghilangkan nyawa ya tapi kita kan ngomong hukum nih ya, hukum itu ada prosedur dan segala macem tapi kalau udah sampai orang meninggal ya kemungkinan besar lah," jelasnya.

Maruli pun menanggapi dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas judi sabung ayam yang menjadi latar belakang kejadian. Dia menyebut bahwa proses hukum akan mengungkap fakta sebenarnya.

 

Halaman:
1 2
      
