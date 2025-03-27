Gerak Cepat Polisi Bantu Ibu dan Bayi Berusia 5 Hari yang Kelelahan Mudik

Polisi Bantu Ibu dan Bayi Berusia 5 Hari Kelelahan Mudik di Bali. Foto: iNEWS TV Sudika.

JAKARTA - Tim Dokkes Polres Jembrana bergerak cepat membantu seorang ibu dan bayinya yang baru berusia lima hari saat melakukan perjalanan mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Peristiwa ini terjadi ketika ibu dari bayi tersebut meminta pertolongan ke pos pelayanan di Pelabuhan Gilimanuk. Mendengar hal itu, Tim Dokkes Polri langsung mengevakuasi ibu dan bayinya ke posko terpadu. Mereka berdua langsung diperiksa oleh tim kesehatan dan diminta berisitirahat.

"Ada orang tua datang ke pos pelayanan yang ada di Gilimanuk. Mereka menyampaikan sedang membawa bayi berusia lima hari. Kondisi fisik ibu kelelahan. Sehingga kami tim Dokkes langsung memberikan pertolongan, serta kepada bayi langsung dilakukan hal yang sama," kata Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto, dikutip Kamis (27/3/2025).

Endang memastikan, pihaknya memberikan pelayanan terbaik untuk kesehatan ibu dan bayi tersebut. Mereka diminta beristirahat hingga mobil travel yang digunakan untuk mudik tiba.

"Alhamdulillah tadi kita kawal yang bersangkutan istirahat dulu kemudian beristirahat di pos terpadu sambil menunggu travelnya sampai," ujarnya.