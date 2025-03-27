Tekankan Konsep Mudik Ramah Anak, Legislator Dorong Adanya Playground di Fasilitas Transportasi

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mendorong konsep mudik Idul Fitri yang ramah keluarga agar perjalanan pulang kampung menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Apalagi, tradisi mudik Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia.

“Perjalanan panjang dan kepadatan arus mudik sering kali menjadi tantangan, terutama bagi ibu dan anak-anak. Maka penting sekali kita menerapkan mudik yang ramah keluarga,” kata Selly dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

Menurut Selly, mudik ramah anak dan keluarga dapat diciptakan dengan memastikan fasilitas transportasi dan infrastruktur pendukungnya dapat menjamin kenyamanan pemudik.

“Seperti ketersediaan arena bermain hingga aksesbilitas bagi ibu yang membawa anak harus diperhatikan. Moda transportasi umum seperti bus, kereta, dan kapal laut juga harus menyediakan fasilitas khusus, seperti ruang menyusui, serta playground agar perjalanan tidak terasa membebani bagi anak,” paparnya.

“Terminal, stasiun, dan rest area juga perlu memiliki fasilitas yang lebih layak, mulai dari toilet yang bersih, ruang ganti popok, hingga posko kesehatan yang siap siaga menangani kondisi darurat,” imbuh Selly.

Menurutnya, konsep mudik ramah anak-anak, ibu, lansia, dan perempuan sangat penting untuk menciptakan pengalaman mudik yang lebih menyenangkan dan aman. Termasuk, kata Selly, kesigapan petugas untuk membantu pemudik.

“Seringkali kita dapati ada ibu-ibu yang mudik dengan anaknya tanpa didampingi suami atau keluarga. Penting bagi petugas angkutan massal untuk bisa memberikan bantuan, misalnya dengan membantu membawakan barang-barang mereka,” ungkapnya.