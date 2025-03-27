Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU SYL, Adik Febri Diansyah Irit Bicara

JAKARTA - Adik Febri Diansyah, Fathroni Diansyah telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Seusai pemeriksaan, ia mengaku diperiksa penyidik bernama Rossa Purbo Bekti.

"Pak Rossa," kata Fathroni di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/3/2025) saat ditanya awak media perihal siapa yang memeriksanya.

Fathroni enggan menjelaskan secara detail perihal materi pemeriksaannya. Ia malah meminta hal tersebut ditanyakan kepada penyidik Lembaga Antirasuah.

"Silakan tanya ke penyidiknya," ujarnya.

Diketahui, KPK memanggil adik Febri Diansyah, Fathroni Diansyah pada Kamis (27/3/2025). Ia akan dimintai keterangan perihal kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo alias SYL.