INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Masuki Arus Mudik 2025, Sejumlah Daerah Masih Terendam Banjir

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |21:29 WIB
Masuki Arus Mudik 2025, Sejumlah Daerah Masih Terendam Banjir
Banjir di sejumlah daerah (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Idulfitri 1446 H/lebaran 2025 tinggal hitungan hari. Masyarakat yang merantau pun berbondong-bondong untuk kembali ke kampung halaman. 

Namun, di tengah hiruk-pikuk mudik lebaran, sejumlah daerah masih terendam banjir. Salah satunya warga Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Hujan deras sejak Senin (24/3/2025) menyebabkan debit Sungai Laa meluap, menggenangi permukiman warga di dua kecamatan, yaitu Petasia Barat dan Petasia Timur.

"Akibat bencana ini, sebanyak 1.408 KK atau 4.732 jiwa terdampak, dengan 22 KK (69 jiwa) terpaksa mengungsi ke Balai Desa Bunta. Selain pemukiman warga, infrastruktur publik juga mengalami kerusakan, termasuk 186 unit rumah, 11 fasilitas pendidikan, tujuh tempat ibadah, dua fasilitas kesehatan, dan tiga pasar," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/3/2025). 

Hal serupa juga terhadi di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Daerah tersebut mengalami dampak bencana yang cukup besar. 

Banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak Kamis (13/3) menelan korban jiwa, dengan dua orang meninggal dunia, satu orang hilang, dan satu lainnya mengalami luka berat.  

"Sebanyak 5.337 jiwa terdampak, sementara ratusan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan akibat terjangan banjir dan longsor," ujarnya. 

 

Topik Artikel :
BNPB Mudik 2025 Mudik Banjir
Telusuri berita news lainnya
