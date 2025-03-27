Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-4 Lebaran, Sejumlah Ruas Tol Dipadati Kendaraan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |22:12 WIB
H-4 Lebaran, Sejumlah Ruas Tol Dipadati Kendaraan
Tol dipadati kendaraan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga melaporkan sejumlah ruas tol dipadati kendaraan pada h-4 idulfitri 1446H/lebaran 2025. Hal itu sebagaimana laporan yang termuat dalam aplikasi x resmi Jasamarga, @PTJASAMARGA.

"21.39 WIB Tol Japek Tambun KM 22 - KM 23 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Cibitung KM 27 - Cikarang Barat KM 28 PADAT, kepadatan volume lalin. Cikarang Pusat KM 37 - KM 40 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin," tulis Jasamarga. 

"21.39 WIB Tol Japek Karawang Barat KM 41 - KM 48 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 53 - KM 54 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin," sambungnya. 

Sementara itu, Tol Japek Cikampek - Dawuan-Cikarang -Cikunir-Cawang ramai lancar.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191489//hewan_peliharaan-rHjz_large.png
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168312//contraflow_diberlakukan_di_tol_japek_arah_jakarta-9tms_large.jpg
Arus Balik Libur Maulid Nabi, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160454//mayat-5ZAm_large.jpg
Polisi Curiga Lihat Orang Tiduran di Pinggir Tol Cikampek, Ternyata Mayat Tanpa Identitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151252//170593_kendaraan_kembali_ke_jabotabek_pada_28_29_juni_2025-IgN7_large.jpg
170.593 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada 28-29 Juni 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement