H-4 Lebaran, Sejumlah Ruas Tol Dipadati Kendaraan

JAKARTA - PT Jasamarga melaporkan sejumlah ruas tol dipadati kendaraan pada h-4 idulfitri 1446H/lebaran 2025. Hal itu sebagaimana laporan yang termuat dalam aplikasi x resmi Jasamarga, @PTJASAMARGA.

"21.39 WIB Tol Japek Tambun KM 22 - KM 23 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Cibitung KM 27 - Cikarang Barat KM 28 PADAT, kepadatan volume lalin. Cikarang Pusat KM 37 - KM 40 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin," tulis Jasamarga.

"21.39 WIB Tol Japek Karawang Barat KM 41 - KM 48 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 53 - KM 54 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin," sambungnya.

Sementara itu, Tol Japek Cikampek - Dawuan-Cikarang -Cikunir-Cawang ramai lancar.

(Awaludin)