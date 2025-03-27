Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bursa Calon Panglima TNI, Nama Wakasal Laksdya Erwin Aldedharma Mencuat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |22:24 WIB
Bursa Calon Panglima TNI, Nama Wakasal Laksdya Erwin Aldedharma Mencuat
JAKARTA – Nama Laksamana Madya (Laksdya) TNI Erwin S. Aldedharma mencuat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang akan pensiun pada Agustus 2025. Kesempatan semakin terbuka apabila Erwin jadi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menggantikan Laksamana TNI Muhammad Ali yang pensiun pada 9 April 2025.

Tradisi rotasi matra dalam pemilihan Panglima TNI juga menjadi faktor yang dapat memperkuat peluangnya. Jika mengikuti pola rotasi, setelah matra darat, giliran matra laut atau udara yang mendapat kesempatan memimpin TNI.

Pengamat Politik Adib Miftahul mengatakan, Erwin memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk menduduki posisi tersebut.

“Sebelum menjadi Wakasal, ia menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), sebuah posisi strategis dalam struktur pertahanan nasional,” ujar Adib, Kamis (27/3/2025).

Sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) saat ini, Erwin S. Aldedharma berada dalam posisi strategis untuk melanjutkan kepemimpinan di matra laut.

Dia menilai, sosok Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma layak sebagai salah satu kandidat potensial untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), menggantikan M Ali.  Dia beralasan Erwin karena memiliki rekam jejak, pengalaman strategis, dan kepemimpinannya di berbagai posisi penting.

“Dari sisi pengalaman strategis tentu tidak diragukan lagi, pernah menjabat sebagai Pangkoarmada I dan Pangkogabwilhan I. Dan tentunya Laksdya Erwin juga pernah memimpin operasi maritim di laut Natuna Utara yang rawan konflik,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan KSAL era Megawati Soekarno Putri, Laksamana TNI (Purn) Kent Sondakh menilai Laksdya Erwin sangat layak menduduki posisi KSAL.

“Kalau pertanyaan apakah layak, maka jawabnya sangat layak,” kata Kent Sondakh. Kent menilai selain sosok yang santun, Laksdya Erwin dinilai pintar. “Laksdya Erwin pintar, moral bagus, jujur, low profile, santun, telah melewati jenjang jabatan dan karier yang sempurna,” ujar Kent.

 

Halaman:
1 2 3
      
