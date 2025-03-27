Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Pelaku UMKM Difasilitasi Mudik Gratis ke Berbagai Daerah

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |22:48 WIB
JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberangkatkan ratusan pemudik dalam program Mudik Gratis Bersama BUMN 2025. Program ini melibatkan keluarga nasabah PNM Mekaar, keluarga karyawan PNM, pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Kantor Pusat PNM serta masyarakat umum.

Bus diberangkatkan dari titik kumpul Gelora Bung Karno dan Menara PNM Jakarta, yang membawa para pemudik menuju berbagai kota tujuan seperti Solo dan Surabaya.

Pelepasan di titik Menara PNM dilakukan oleh Direktur Operasional PNM Sunar Basuki. Sedangkan di titik Gelora Bung Karno, pelepasan dilakukan oleh Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti.

"Bahwa program ini adalah bentuk nyata kehadiran BUMN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,"kata Sunar, Kamis (27/3/2025).

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya nasabah PNM Mekaar dan pelaku UMKM, untuk menikmati perjalanan mudik yang aman dan nyaman. Program ini adalah salah satu wujud nyata kepedulian kami terhadap mereka yang telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,”sambungnya.

Selain transportasi gratis, PNM juga menyediakan fasilitas tambahan bagi para pemudik, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis dan perlengkapan perjalanan agar mudik semakin nyaman.

Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari, dengan raut wajah penuh kebahagiaan karena tidak sabar untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

 

Topik Artikel :
Lebaran 2025 Mudik 2025 mudik
