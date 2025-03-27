Teror Kepala Babi ke Tempo: Kurir Sempat Tinggal 10 Menit di Lokasi hingga Telepon Dua Kali

JAKARTA - Pengirim paket atau kurir kepala babi ke kantor redaksi Tempo, ternyata sempat bertahan di pos satpam selama sepuluh menit. Bahkan, ia terlihat menelepon seseorang dua kali.

Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat dalam program Interupsi bertajuk Teror ke Media, Demokrasi Terancam?, Kamis (27/3/2025).

Awalnya, Bagja menyebutkan paket kepala babi tiba di pos satpam pada 19 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Kurir disebutkan baru menulis nama penerima di lokasi tersebut dengan meminjam spidol ke satpam kantor redaksi Tempo.

"Si kurirnya baru menulis nama Fransisca di pos satpam, bahkan spidolnya minjem dari satpam, dia menuliskan Fransisca Christy Rosana dalam kurung Cica," kata Bagja.

Lantaran Cica tidak berada di kantor, kurir dari ojek online itu sempat bertahan di lokasi kurang lebih selama 10 menit. Melalui CCTV yang ada, ia juga terlihat menelepon seseorang dua kali.

"Dia (kurir) stay di pos satpam selama 10 menit, itu kenapa cctv merekam sepeda motornya, nomor polisinya, kemudian bahkan dia buka helm, kita lihat dia dua kali menelepon seseorang entah siapa, lalu dia pergi setelah 10 menit," ungkapnya.