Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teror Kepala Babi ke Tempo: Kurir Sempat Tinggal 10 Menit di Lokasi hingga Telepon Dua Kali

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |23:41 WIB
Teror Kepala Babi ke Tempo: Kurir Sempat Tinggal 10 Menit di Lokasi hingga Telepon Dua Kali
Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pengirim paket atau kurir kepala babi ke kantor redaksi Tempo, ternyata sempat bertahan di pos satpam selama sepuluh menit. Bahkan, ia terlihat menelepon seseorang dua kali. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat dalam program Interupsi bertajuk Teror ke Media, Demokrasi Terancam?, Kamis (27/3/2025). 

Awalnya, Bagja menyebutkan paket kepala babi tiba di pos satpam pada 19 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Kurir disebutkan baru menulis nama penerima di lokasi tersebut dengan meminjam spidol ke satpam kantor redaksi Tempo. 

"Si kurirnya baru menulis nama Fransisca di pos satpam, bahkan spidolnya minjem dari satpam, dia menuliskan Fransisca Christy Rosana dalam kurung Cica," kata Bagja. 

Lantaran Cica tidak berada di kantor, kurir dari ojek online itu sempat bertahan di lokasi kurang lebih selama 10 menit. Melalui CCTV yang ada, ia juga terlihat menelepon seseorang dua kali. 

"Dia (kurir) stay di pos satpam selama 10 menit, itu kenapa cctv merekam sepeda motornya, nomor polisinya, kemudian bahkan dia buka helm, kita lihat dia dua kali menelepon seseorang entah siapa, lalu dia pergi setelah 10 menit," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement