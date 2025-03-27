JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menerapkan jalur contraflow, pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada Kamis (27/3/2025). Rekayasa lalu lintas itu berlaku sejak 23.10 WIB.
"Atas diskresi pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan pembukaan jalur contraflow 1 lajur dari KM 55 s.d KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek," tulis keterangan resmi PT JTT.
Penerapan contraflow satu lajur ini guna mengurai kepadatan kendaraan pada arus mudik h-4 idulfitri 1446H/lebaran 2025.
"Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat," tulisnya.
(Awaludin)