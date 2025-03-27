Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kendaraan Meningkat, Tol Jakarta-Cikampek Terapkan Contraflow dari KM 55 hingga KM 70 

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |23:54 WIB
Kendaraan Meningkat, Tol Jakarta-Cikampek Terapkan Contraflow dari KM 55 hingga KM 70 
Tol Cikampek (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menerapkan jalur contraflow, pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada Kamis (27/3/2025). Rekayasa lalu lintas itu berlaku sejak 23.10 WIB. 

"Atas diskresi pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan pembukaan jalur contraflow 1 lajur dari KM 55 s.d KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek," tulis keterangan resmi PT JTT. 

Penerapan contraflow satu lajur ini guna mengurai kepadatan kendaraan pada arus mudik h-4 idulfitri 1446H/lebaran 2025. 

"Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat," tulisnya. 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191489//hewan_peliharaan-rHjz_large.png
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160454//mayat-5ZAm_large.jpg
Polisi Curiga Lihat Orang Tiduran di Pinggir Tol Cikampek, Ternyata Mayat Tanpa Identitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/627/3147731//scope_mobil_terbakar-yO68_large.jpg
Mobil Terbakar di Tol Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143557//tol_cikampek-sHyj_large.jpg
Arus Balik Long Weekend Besok, Jasa Marga Siapkan Antisipasi Kepadatan Kendaraan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement