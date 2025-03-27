Blusukan ke Slum Area, Ditreskrimum Polda Metro Jaya Serap Masukan Warga dan Nelayan

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya kembali menggelar silaturahmi Ramadhan bersama masyarakat. Lokasi yang dikunjungi kali ini adalah slum area Kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara, Rabu (26/3/2025).

Acara dihadiri langsung Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Wadir Krimum AKBP Putu Kholis, bersama jajaran lainnya. Mereka berdialog jelang buka puasa dengan para tokoh agama, masyarakat, nelayan, pengemudi online, dan relawan yang bermukim di slum area kawasan Muara Angke.

"Acara ini bertujuan untuk lebih mendekat kepada warga sekaligus mendengar berbagai masukan dari nelayan serta warga di pesisir utara Jakarta," kata Wira Satya.

Beberapa penyampaian warga dan pembahasan silaturahmi Ramadhan kali ini seputar langkah antisipasi kebakaran dan tawuran. Termasuk pencegahan pencurian motor, keamanan keselamatan nelayan saat melaut, patroli malam hari, menangkal isu hoax perampasan motor mati pajak, dan fasilitasi keselamatan ojek online.

"Berbagai masukan, harapan dan pertanyaan disampaikan oleh nelayan dan warga untuk selanjutnya kami tindaklanjuti," ujar Wira.

(Arief Setyadi )