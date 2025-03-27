1.824 Aparat Gabungan Kawal Demo Tolak UU TNI di Gedung DPR Hari Ini

1.824 Aparat Gabungan Kawal Demo Tolak UU TNI di Gedung DPR Hari Ini (Foto : Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 1.824 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan sejumlah aliansi terkait penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Untuk pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.