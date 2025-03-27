Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.824 Aparat Gabungan Kawal Demo Tolak UU TNI di Gedung DPR Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |09:10 WIB
1.824 Aparat Gabungan Kawal Demo Tolak UU TNI di Gedung DPR Hari Ini
1.824 Aparat Gabungan Kawal Demo Tolak UU TNI di Gedung DPR Hari Ini (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.824 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan sejumlah aliansi terkait penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Untuk pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo Mahasiswa Unjuk Rasa UU TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655//polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184419//polri-Imp1_large.jpg
Polri Terjunkan Tim Evaluasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178048//jalan_medan_merdeka_selatan_macet_gegara_demo-jLKP_large.jpg
Demo Mahasiswa di Medan Merdeka Selatan Bikin Macet, Transjakarta Ubah Rute
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177974//demo-uLFQ_large.jpg
17 Tuntutan BEM SI Dalam Aksi Demo Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172231//demo-Dk5B_large.jpg
Massa Aksi di Patung Kuda Bubar, Polisi Kembali Buka Jalan Medan Merdeka Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172121//viral-cdnP_large.jpg
Ribuan Petani Kepung DPR, Jenderal Polri Ini Mendadak Temui Massa Sambil Membawa Tumpeng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement