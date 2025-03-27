Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger, Kerangka Manusia Ditemukan Terkubur di Tigaraksa Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |14:40 WIB
Geger, Kerangka Manusia Ditemukan Terkubur di Tigaraksa Tangerang
Ilustrasi Kerangka Manusia. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

TANGERANG - Warga Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dikejutkan adanya penemuan mayat yang dikubur dengan kedalaman 30 Cm dari permukaan tanah. Kapolsek Tigaraksa, AKP I Made Antara mengatakan kerangka manusia itu ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB pada Sabtu, 22 Maret 2025, lalu.

“Itu pun dikuburnya 30 cm ga sampai deh. Pokoknya tanah itu, setelah jenazah, mayat itu dikuburkan, kedalaman permukaan tanah yang buat ngurug itu sekitar 20 cm,” kata Made kepada wartawan Kamis (27/3/2025).

Kerangka itu ditemukan oleh kuli bangunan yang sedang menggali tanah untuk membuat fondasi rumah. Awalnya potongan tubuh diduga tangan yang pertama kali muncul. 

"Ada seorang tukang bangunan yang kebetulan di TKP (tempat kejadian perkara) penemuan kerangka manusia itu akan dibangun rumah. Pada saat akan menggali tanah untuk fondasi rumah, salah satu tukang menemukan bagian kerangka manusia, kalau nggak salah bagian tangan," ujar Made.

"Dibuka lagi, penasaran, akhirnya digali-gali lagi sedikit, ada tengkoraknya," imbuhnya.

Dia menjelaskan, peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Tigaraksa. Saat ini, kerangka manusia itu telah dibawa ke RSUD Balaraja untuk dilakukan pemeriksaan dan proses identifikasi.

“Sampai sekarang sudah dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik, namun identifikasi terakhir pakai DNA. Jadi kemarin pemeriksaan, untuk hasil lengkapnya nanti dari hasil DNA,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460/budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017/roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487/budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181460/budhi-3lSh_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia di Kwitang Diambil Alih Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180712/ruko-KxrL_large.jpg
Keluarga Dua Pemuda Hilang Saat Demo Jalani Tes DNA Terkait Kerangka di Ruko Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180549/dna-sLa6_large.jpg
Polisi Ambil Sampel DNA di Lokasi Penemuan Dua Kerangka Hangus Terbakar Kwitang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement