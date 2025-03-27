Geger, Kerangka Manusia Ditemukan Terkubur di Tigaraksa Tangerang

TANGERANG - Warga Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dikejutkan adanya penemuan mayat yang dikubur dengan kedalaman 30 Cm dari permukaan tanah. Kapolsek Tigaraksa, AKP I Made Antara mengatakan kerangka manusia itu ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB pada Sabtu, 22 Maret 2025, lalu.

“Itu pun dikuburnya 30 cm ga sampai deh. Pokoknya tanah itu, setelah jenazah, mayat itu dikuburkan, kedalaman permukaan tanah yang buat ngurug itu sekitar 20 cm,” kata Made kepada wartawan Kamis (27/3/2025).

Kerangka itu ditemukan oleh kuli bangunan yang sedang menggali tanah untuk membuat fondasi rumah. Awalnya potongan tubuh diduga tangan yang pertama kali muncul.

"Ada seorang tukang bangunan yang kebetulan di TKP (tempat kejadian perkara) penemuan kerangka manusia itu akan dibangun rumah. Pada saat akan menggali tanah untuk fondasi rumah, salah satu tukang menemukan bagian kerangka manusia, kalau nggak salah bagian tangan," ujar Made.

"Dibuka lagi, penasaran, akhirnya digali-gali lagi sedikit, ada tengkoraknya," imbuhnya.

Dia menjelaskan, peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Tigaraksa. Saat ini, kerangka manusia itu telah dibawa ke RSUD Balaraja untuk dilakukan pemeriksaan dan proses identifikasi.

“Sampai sekarang sudah dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik, namun identifikasi terakhir pakai DNA. Jadi kemarin pemeriksaan, untuk hasil lengkapnya nanti dari hasil DNA,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)