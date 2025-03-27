Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penemuan Kerangka Manusia di Tangerang, Ditemukan Kuli Bangunan saat Gali Tanah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |14:48 WIB
Kronologi Penemuan Kerangka Manusia di Tangerang, Ditemukan Kuli Bangunan saat Gali Tanah
Ilustrasi Penemuan Kerangka Manusia
A
A
A

TANGERANG - Kerangka manusia ditemukan dikubur dengan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kerangka manusia itu ditemukan kuli bangunan saat menggali tanah.

Kapolsek Tigaraksa, AKP I Made Antara mengungkapkan kronologi penemuan kerangka manusia di Tangerang.

“Ada seorang tukang bangunan yang kebetulan di TKP penemuan kerangka manusia itu akan dibangun rumah,"kata AKP I Made Antara kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

"Pada saat akan menggali tanah untuk fondasi rumah, salah satu tukang menemukan bagian kerangka  manusia, kalau gak salah bagian tangan,”sambungnya.

Dia mengatakan penemuan kerangka manusia itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB pada Sabtu (22/3).
Setelah menemukan kerangka tulang bagian tangan, kuli bangunan itu kembali menggali tanah dan menemukan tengkorak manusia.
“Dibuka lagi, penasaran, akhirnya digali-gali lagi sedikit, ada tengkoraknya,” ujar AKP Made.

Made menyebutkan, kerangka manusia itu ditemukan dengan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460/budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017/roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487/budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181460/budhi-3lSh_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia di Kwitang Diambil Alih Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180712/ruko-KxrL_large.jpg
Keluarga Dua Pemuda Hilang Saat Demo Jalani Tes DNA Terkait Kerangka di Ruko Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180549/dna-sLa6_large.jpg
Polisi Ambil Sampel DNA di Lokasi Penemuan Dua Kerangka Hangus Terbakar Kwitang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement