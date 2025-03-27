Kronologi Penemuan Kerangka Manusia di Tangerang, Ditemukan Kuli Bangunan saat Gali Tanah

TANGERANG - Kerangka manusia ditemukan dikubur dengan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kerangka manusia itu ditemukan kuli bangunan saat menggali tanah.

Kapolsek Tigaraksa, AKP I Made Antara mengungkapkan kronologi penemuan kerangka manusia di Tangerang.

“Ada seorang tukang bangunan yang kebetulan di TKP penemuan kerangka manusia itu akan dibangun rumah,"kata AKP I Made Antara kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

"Pada saat akan menggali tanah untuk fondasi rumah, salah satu tukang menemukan bagian kerangka manusia, kalau gak salah bagian tangan,”sambungnya.

Dia mengatakan penemuan kerangka manusia itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB pada Sabtu (22/3).

Setelah menemukan kerangka tulang bagian tangan, kuli bangunan itu kembali menggali tanah dan menemukan tengkorak manusia.

“Dibuka lagi, penasaran, akhirnya digali-gali lagi sedikit, ada tengkoraknya,” ujar AKP Made.

Made menyebutkan, kerangka manusia itu ditemukan dengan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah.