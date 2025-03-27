TANGERANG - Kerangka manusia ditemukan dikubur dengan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kerangka manusia itu ditemukan kuli bangunan saat menggali tanah.
Kapolsek Tigaraksa, AKP I Made Antara mengungkapkan kronologi penemuan kerangka manusia di Tangerang.
“Ada seorang tukang bangunan yang kebetulan di TKP penemuan kerangka manusia itu akan dibangun rumah,"kata AKP I Made Antara kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).
"Pada saat akan menggali tanah untuk fondasi rumah, salah satu tukang menemukan bagian kerangka manusia, kalau gak salah bagian tangan,”sambungnya.
Made menyebutkan, kerangka manusia itu ditemukan dengan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah.