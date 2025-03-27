Pramono Anung : Pemudik Jakarta Naik 11 Persen

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa jumlah pemudik Jakarta mengalami kenaikan sebesar 11 persen atau sebanyak 26.392 orang. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Seperti kita ketahui jumlah yang mudik mengalami kenaikan dari rencana awal 23.000 menjadi tepatnya 26.392 pemudik. Seperti kita tahu bahwa ini mengalami kenaikan 11 persen lebih. Pemudik akan berangkat menuju 20 kota, 6 provinsi," kata Pramono di Monas, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Adapun Kota/Kabupaten tujuan pemudik dari Jakarta di antaranya Bandar Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonogiri, Wonosobo, Sragen, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Jombang, Malang, dan Sidoarjo.

Pramono menuturkan bahwa, arus balik masyarakat ke Jakarta bakal terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2025, mendatang.

"Pelaksanaan arus balik akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April 2025 dimana untuk pelaksanaan arus balik sepeda motor akan dilaksanakan pada tanggal 5 April

sedangkan untuk pemudik akan diberangkatkan pada tanggal 6 April dari terminal di masing-masing kota," ungkapnya.

