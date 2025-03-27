Polda Metro Rekonstruksi Kasus Ojol Dibunuh Teman di Bekasi, Peragakan 18 Adegan

JAKARTA - Subdit Resmob Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi terkait kasus pembunuhan driver ojol, Muhammad Arif Widodo alias Abib (43) oleh temannya sendiri Herdi Jatnika (39) di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Total ada 18 adegan yang diperagakan.

"Hari ini melakukan rekonstruksi terkait kasus pembunuhan, oleh petugas keamanan mal terhadap seorang pengemudi ojek online. Rekonstruksi dilakukan dengan 18 adegan," kata Panit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Iptu Muhammad Rizky Novrianto kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

Dalam rekonstruksi itu, Rizky mengatakan Herdi diketahui memukul kepala korban sebanyak enam kali menggunakan balok kayu. Kemudian, Herdi memukul perut korban sebanyak satu kali.

"Dari beberapa adegan tersebut, kami menemukan fakta-fakta baru terhadap pelaku yaitu pada adegan ke-6, pelaku menggunakan sebatang kayu, memukul sebanyak 7 kali, yang di mana 7 kali tersebut terbagi di atas kepala sebanyak 6 kali dan di daerah pinggang sebanyak sekali," ujar dia.

Dia menerangkan, Herdi membersihkan darah korban yang berada di lantai dan tembok dengan cara dipel. Kemudian, Herdi menyeret tubuh korban dengan ditutupi karpet dan dibawa ke sudut dapur untuk disembunyikan.

"Kemudian setelah tersangka memukul korban, tersangka membersihkan darah yang berada di sekitar korban dengan cara mengepel. Setelah itu tersangka membawa korban ke dapur untuk disembunyikan dengan menggunakan tikar dan kain," ungkapnya.