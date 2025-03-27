Pemudik Motor Mulai Lintasi Jalan Kalimalang Arah Pantura

JAKARTA - Pemudik motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/3/2025) malam. Volume kendaraan pun terlihat meningkat di Jalan Raya Kalimalang.

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah pemudik motor mulai terlihat melintas Jalan Raya Kalimalang pukul 18.00 WIB.

Sebagian dari mereka, terlihat tengah berhenti di binir atau trotoar jalan untuk sekedar bersitirahat. Nampak barang bawaan diikat pada bagian belakang motor.

Ada pula para pemudik yang membawa anak-anak untuk pulang ke kampung halaman. Terlihat, mereka melintasi Jalan Kalimalang mengarah Pantura.

Sementara itu, kondisi arus lalu lintas sendiri terpantau ramai lancar. Tak terlihat kepadatan kendaraan di Jalan Raya Kalimalang.