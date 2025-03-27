Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Pemudik 2025 Dapat Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |20:21 WIB
Ratusan Pemudik 2025 Dapat Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan
Ratusan Peserta Mudik Gratis Berangkat dari GBK: Dapat Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan pemudik mendapat fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka adalah peserta  mudik gratis 2025 kembali digelar. Program tersebut melibatkan keluarga nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Kantor Pusat PNM, masyarakat umum, serta keluarga karyawan. 

Bus mudik diberangkatkan dari titik kumpul Gelora Bung Karno dan Menara PNM Jakarta, yang membawa para pemudik menuju berbagai kota tujuan. Program itu merupakan bagian dari bentuk kehadiran BUMN untuk memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan gratis bagi masyarakat. 

Dengan adanya program tersebut, para peserta dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman tanpa harus mengkhawatirkan biaya transportasi.

Mudik Gratis 2025 (Foto : Istimewa)
Selain transportasi gratis, pemudik juga mendapatkan fasilitas tambahan pemeriksaan kesehatan gratis dan perlengkapan perjalanan agar mudik semakin nyaman. Antusiasme peserta mudik gratis terlihat sejak pagi hari, dengan raut wajah penuh kebahagiaan karena tidak sabar untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. 

Pelepasan di titik Menara PNM dilakukan oleh Direktur Operasional PNM Sunar Basuki setelah sebelumnya berbincang dan meninjau bus peserta mudik tujuan Solo dan Surabaya. Sedangkan di titik Gelora Bung Karno, pelepasan dilakukan oleh Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti. 

Sunar menegaskan program tersebut adalah bentuk nyata kehadiran BUMN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. 

 

