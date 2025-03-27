JAKARTA - Ratusan pemudik mendapat fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka adalah peserta mudik gratis 2025 kembali digelar. Program tersebut melibatkan keluarga nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Kantor Pusat PNM, masyarakat umum, serta keluarga karyawan.
Bus mudik diberangkatkan dari titik kumpul Gelora Bung Karno dan Menara PNM Jakarta, yang membawa para pemudik menuju berbagai kota tujuan. Program itu merupakan bagian dari bentuk kehadiran BUMN untuk memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan gratis bagi masyarakat.
Dengan adanya program tersebut, para peserta dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman tanpa harus mengkhawatirkan biaya transportasi.
Pelepasan di titik Menara PNM dilakukan oleh Direktur Operasional PNM Sunar Basuki setelah sebelumnya berbincang dan meninjau bus peserta mudik tujuan Solo dan Surabaya. Sedangkan di titik Gelora Bung Karno, pelepasan dilakukan oleh Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti.
Sunar menegaskan program tersebut adalah bentuk nyata kehadiran BUMN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.