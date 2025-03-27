Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Brando Susanto: Jakarta Bebas dari Pungli Dimulai dari Mudik Gratis!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |21:54 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto menilai, inisiatif Antipungli oleh Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis sebagai langkah positif yang harus terus dikembangkan.

Politikus muda PDIP ini menegaskan, dalam acara besar seperti ini, seringkali ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungutan liar.

“Program ini memiliki inisiatif Antipungli. Ini langkah yang baik. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta menjalankan program ini, dan tentu harus kita dukung,” kata Brando, Kamis (27/3/2025).

Dia juga mendorong agar pemberantasan Pungli tidak hanya dilakukan saat mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta.

“Jika memungkinkan, saya ingin menyampaikan kepada pak gubernur agar program ini tidak hanya berlaku saat mudik,”ujarnya.

“Pungli di berbagai sektor lain di Jakarta juga harus segera ditertibkan. Bisa melalui pengaduan via WhatsApp atau aplikasi yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta,” sambungnya.

Brando menilai, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan Pungli di Jakarta.

Oleh karena itu dia berharap masyarakat berani melapor, dan lebih dari itu, laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

“Kita ingin masyarakat Jakarta mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa Pungli dalam segala urusan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memberantas pungutan liar (Pungli). Termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025.

 

      
