Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PDIP: Pangan Murah Food Station Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta Jelang Lebaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |22:59 WIB
PDIP: Pangan Murah Food Station Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta Jelang Lebaran
PDIP: Pangan Murah Food Station Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta Jelang Lebaran
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno terus memberikan perhatian dan manfaat nyata kepada warga. Salah satunya dengan mengadakan pasar murah jelang Lebaran.

Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya diselenggarakan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang saat ini sudah menjangkau 220 dari 240 Kelurahan di Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Food Station Tjipinang Jaya yang menggelar pasar murah dengan menjual sembako untuk warga Jakarta.

"Sebentar lagi umat Islam khususnya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, banyak masyarakat membutuhkan bahan pangan," ujar Brando, Kamis (27/3/2025).

Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta berharap, jangkauan  pasar murah ini bisa lebih diperbanyak, serta mobil truk keliling pangan ini ditambah jumlahnya sesuai jumlah kecamatan.

"Supaya pasar murah ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga kestabilan stok dan harga pangan di Jakarta," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, politikus PDIP itu juga memborong paket sembako murah Food Station untuk dibagikan kepada warga setempat.

"Langkah strategis Food Station ini sudah sangat bagus dan harus tetap dipertahankan. Kami anggota dewan akan terus berupaya mendukung terpenuhinya yang dibutuhkan masyarakat Jakarta," tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/43/3130773//olahraga-2GpY_large.jpg
Sering Skip Olahraga saat Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/481/3130679//keseringan_skip_olahraga_pas_lebaran_yuk_simak_tips_berikut_ini-8yeW_large.jpg
Keseringan Skip Olahraga Pas Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130515//asdp-AiMs_large.jpg
ASDP Layani 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Selama Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/337/3130477//pkb-AjNc_large.jpg
Unik! Cak Imin Gelar Open House di TikTok, Langsung Diserbu Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130275//ahy-S5OW_large.jpg
Mudik Lebaran 2025 Berjalan Baik, AHY: Ini Kerja Keras Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130235//penumpang_pesawat-uaLS_large.jpg
Efek Diskon Tiket, Jumlah Pemudik Naik Pesawat Naik hingga 5,6 Juta Penumpang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement