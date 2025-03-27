PDIP: Pangan Murah Food Station Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta Jelang Lebaran

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno terus memberikan perhatian dan manfaat nyata kepada warga. Salah satunya dengan mengadakan pasar murah jelang Lebaran.

Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya diselenggarakan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang saat ini sudah menjangkau 220 dari 240 Kelurahan di Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Food Station Tjipinang Jaya yang menggelar pasar murah dengan menjual sembako untuk warga Jakarta.

"Sebentar lagi umat Islam khususnya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, banyak masyarakat membutuhkan bahan pangan," ujar Brando, Kamis (27/3/2025).

Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta berharap, jangkauan pasar murah ini bisa lebih diperbanyak, serta mobil truk keliling pangan ini ditambah jumlahnya sesuai jumlah kecamatan.

"Supaya pasar murah ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga kestabilan stok dan harga pangan di Jakarta," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, politikus PDIP itu juga memborong paket sembako murah Food Station untuk dibagikan kepada warga setempat.

"Langkah strategis Food Station ini sudah sangat bagus dan harus tetap dipertahankan. Kami anggota dewan akan terus berupaya mendukung terpenuhinya yang dibutuhkan masyarakat Jakarta," tegasnya.