HOME NEWS NASIONAL

Waktu Subuh, Pemudik Roda Dua Penuhi Pantura Cirebon

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |04:59 WIB
Waktu Subuh, Pemudik Roda Dua Penuhi Pantura Cirebon
Pantura Cirebon
A
A
A

CIREBON - Pada H-3 Lebaran 2025 atau Jumat (28/3/2025) diprediksi jadi puncak arus mudik di jalur Pantura Cirebon. Saat ini, terpantau arus lalu lintasnya masih ramai lancar, hanya saja para pemudi roda dua telah memenuhi kawasan Pantura Cirebon.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon pada Jumat (28/3/2025) dinihari tadi sekira pukul 04.00 WIB hingga saat ini terpantau sangat ramai dibandingkan H-7 Lebaran 2025 kemarin. Di sepanjang jalur Pantura Cirebon, para pemudik dari arah Jakarta menuju Brebes, Jawa Tengah terlihat ramai melintasinya, utamanya para pengemudi roda dua atau motor meski banyak juga pemudik mobil pribadi.

Misalnya saja di kawasan traffick light atau lampu merah simpang 4 Weru-Plered dan di kawasan Tengah Tani hingga putaran Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. Namun, tak ada kepadatan ataupun kemacetan di sepanjang jalur tersebut.

Sebabnya, sangat sedikit aktivitas dari warga lokal Cirebon yang berlalu lalang di sepanjang jalur tersebut. Berbeda saat di waktu pagi hari, siang hari, ataupun malam hari, yang mana warga lokasi Cirebon sibuk melakukan aktivitasnya mengingat kawasan tersebut merupakan tempat kuliner dan area pasar makanan.

      
