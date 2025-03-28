Bus Pemudik Terguling di Jalinsum, 13 Penumpang Jadi Korban

SAROLANGUN - Nahas dialami puluhan pemudik, bus yang dinaiki tergelincir dan terguling di jalan lintas Sumatera tepatnya di desa Tanjung kecamatan Bathin VIII kabupaten Sarolangun, Jambi sekitar pukul 15.23 wib Kamis (27/3/2025).

Informasi yang berhasil dihimpun kecelakaan ini bermula saat Mobil Bus Mercedes Bens milik PT ALS dengan nomor polisi BK 7821 DK dari arah Merangin menuju pulau Jawa, sesampainya di lokasi kejadian Bus mengalami hilang Kendali yang mengakibatkan Bus tersebut terguling hingga ke luar badan jalan, pada saat kejadian cuaca dalam keadaan gerimis dan kondisi jalan dalam keadaan basah dan Licin.

Akibat kecelakaan ini 13 penumpang yang akan mudik lebaran, mengalami luka-luka dan langsung di evakuasi ke rumah sakit umum Sarolangun. Sementara Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polres Sarolangun.

Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan ini.

"Ya saat cuaca sedang hujan, bus melaju kencang diduga tergelincir hingga mobil terguling. 13 penumpang yang luka-luka langsung kita evakuasi ke rumah sakit untuk pertolongan pertama," jelas Budi Prasetya Jumat (28/3/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan jika kasus ini dalam penanganan pihaknya.

"Bus yang mengalami kecelakaan tunggal ini langsung kita evakuasi ke unit laka lantas karena bisa menggangu arus mudik, dan saat ini sopir bus juga masih dalam pengejaran karena tidak kita temukan dilokasi kejadian"pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)