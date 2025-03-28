Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bus Pemudik Terguling di Jalinsum, 13 Penumpang Jadi Korban 

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |07:04 WIB
Bus Pemudik Terguling di Jalinsum, 13 Penumpang Jadi Korban 
Bus terguling
A
A
A

SAROLANGUN - Nahas dialami puluhan pemudik, bus yang dinaiki tergelincir dan terguling di jalan lintas Sumatera tepatnya di desa Tanjung kecamatan Bathin VIII kabupaten Sarolangun, Jambi sekitar pukul 15.23 wib Kamis (27/3/2025).

Informasi yang berhasil dihimpun kecelakaan ini bermula saat Mobil Bus Mercedes Bens milik PT ALS dengan nomor polisi BK 7821 DK dari arah Merangin menuju pulau Jawa, sesampainya di lokasi kejadian Bus mengalami hilang Kendali yang mengakibatkan Bus tersebut terguling hingga ke luar badan jalan, pada saat kejadian cuaca dalam keadaan gerimis dan kondisi jalan dalam keadaan basah dan Licin.

Akibat kecelakaan ini 13 penumpang yang akan mudik lebaran, mengalami luka-luka dan langsung di evakuasi ke rumah sakit umum Sarolangun. Sementara Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polres Sarolangun.

Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan ini.

"Ya saat cuaca sedang hujan, bus melaju kencang diduga tergelincir hingga mobil terguling. 13 penumpang yang luka-luka langsung kita evakuasi ke rumah sakit untuk pertolongan pertama," jelas Budi Prasetya Jumat (28/3/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan jika kasus ini dalam penanganan pihaknya.

"Bus yang mengalami kecelakaan tunggal ini langsung kita evakuasi ke unit laka lantas karena bisa menggangu arus mudik, dan saat ini sopir bus juga masih dalam pengejaran karena tidak kita temukan dilokasi kejadian"pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520//anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518//direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192400//labuan_bajo-vJcR_large.jpg
Pascainsiden Fernando Martin, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192386//labuan_bajo-Qhed_large.jpg
Tragedi Labuan Bajo, Kemenpar dan Kedubes Spanyol Fokus Pencarian Fernando Martin dan Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement