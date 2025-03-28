Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Lokasi Lapas Koruptor di Pulau Terpencil Mirip Alcatraz Disiapkan, Salah Satunya Rimba Borneo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |13:28 WIB
3 Lokasi Lapas Koruptor di Pulau Terpencil Mirip Alcatraz Disiapkan, Salah Satunya Rimba Borneo
3 Lokasi Lapas Koruptor di Pulau Terpencil Mirip Alcatraz Disiapkan, Salah Satunya Rimba Borneo
A
A
A

BOGOR - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni terkait lokasi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) di pulau terpencil khusus narapidana koruptor. Adapun terdapat tiga lokasi yang disiapkan yang nantinya dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Modern, super maksimum security yang tempatnya di pulau terpencil sedang kita pilih lokasi yang tepat untuk membangun lapas modern super maksimum security saya sudah komunikasi dengan Menteri Kehutanan ada beberapa lokasi pertama ada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan," ujar Agus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

"Nanti kita tanya bapak Presiden kira-kira diantara pulau pulau terpencil itu yang mana beliau pilih yang nantinya kita gunakan untuk membangun lapas modern super maksimum security," tambahnya.

Agus menyebut apabila terealisasi pembangunan lapas di pulau terpencil menjadi legasi kepemimpinannya. Ia berharap dapat segera dibangun setelah lokasi ditentukan nanti.

"Mungkin satu satunya legasi yang ditinggalkan oleh saya selama memimpin Kementerian Imipas ini. Mudah-mudahan kita mendapat tempat yang pas untuk segera membangun," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan membuat penjara terpencil untuk para koruptor. Nantinya penjara tersebut akan dibuat di sebuah pulau mirip Alcatraz.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat meluncurkan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," kata Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183914/menteri_imipas-1fBr_large.jpg
Heboh Nikita Mirzani Live Tiktok saat Ditahan, Menteri Imipas: Sudah Saya Tegur Kalapasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178286/kemenimipas-yvw1_large.jpg
Ngeri! 24 Ribu Senjata Tajam Disita Kemenimipas dari Lapas dan Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150004/agus-wXce_large.jpg
Kementerian Imipas Bangun 13 Lapas Baru untuk Kurangi Beban Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142234/lapas_cibinong-vUgn_large.jpg
Penuhi Hak Napi, Petugas Lapas Cibinong Digembleng Tingkatkan Ketrampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137389/kerusuhan_terjadi_di_lapas_narkotika_kelas_lla_muara_beliti-aywp_large.jpg
Menteri Imipas Klaim Lapas Narkotika Muara Beliti Sudah Kondusif Usai Kerusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127824/kemenko_polkam_tinjau_layanan_kunjungan_lebaran_lapas_cipinang-yk36_large.jpg
Kemenko Polkam Tinjau Layanan Kunjungan Lebaran Lapas Cipinang, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement