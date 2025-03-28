3 Lokasi Lapas Koruptor di Pulau Terpencil Mirip Alcatraz Disiapkan, Salah Satunya Rimba Borneo

BOGOR - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni terkait lokasi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) di pulau terpencil khusus narapidana koruptor. Adapun terdapat tiga lokasi yang disiapkan yang nantinya dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Modern, super maksimum security yang tempatnya di pulau terpencil sedang kita pilih lokasi yang tepat untuk membangun lapas modern super maksimum security saya sudah komunikasi dengan Menteri Kehutanan ada beberapa lokasi pertama ada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan," ujar Agus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

"Nanti kita tanya bapak Presiden kira-kira diantara pulau pulau terpencil itu yang mana beliau pilih yang nantinya kita gunakan untuk membangun lapas modern super maksimum security," tambahnya.

Agus menyebut apabila terealisasi pembangunan lapas di pulau terpencil menjadi legasi kepemimpinannya. Ia berharap dapat segera dibangun setelah lokasi ditentukan nanti.

"Mungkin satu satunya legasi yang ditinggalkan oleh saya selama memimpin Kementerian Imipas ini. Mudah-mudahan kita mendapat tempat yang pas untuk segera membangun," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan membuat penjara terpencil untuk para koruptor. Nantinya penjara tersebut akan dibuat di sebuah pulau mirip Alcatraz.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat meluncurkan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," kata Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.