HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut Prediksi Puncak Mudik Terjadi Malam Ini Hingga Menjelang Subuh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |13:51 WIB
Kapolri Sebut Prediksi Puncak Mudik Terjadi Malam Ini Hingga Menjelang Subuh
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
CIKAMPEK - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik belum didapati hingga Jumat (28/3) pagi. Dengan demikian puncak arus mudik di tol trans Jawa akan diprediksi terjadi malam hari ini.

"Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, jadi kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam," kata Listyo di GT Cikampek Utama, Jumat (28/3/2025).

Listyo menyebut puncak arus mudik ini akan terus berjalan hingga Sabtu (29/3) subuh. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih memilih perjalanan pascasahur.

"Pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pascasahur," kata dia.

Topik Artikel :
mudik lebaran mudik kapolri
