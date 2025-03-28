Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Tambah 15 Perjalanan Kereta Api Antisipasi Kepadatan Pemudik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |18:40 WIB
KAI Tambah 15 Perjalanan Kereta Api Antisipasi Kepadatan Pemudik
Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan, pihaknya telah menambah 15 perjalanan kereta api jarak jauh sepanjang musim mudik Lebaran 2025 dari 21 Maret 2025 hingga 1 April 2025. Penambahan perjalanan kereta itu ditujukan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang.

Ixfan menjelaskan, penambahan perjalanan itu mencakup di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Untuk Pasar Senen, sedianya ada 4 dan Stasiun Gambir ada 11 perjalanan kereta api tambahan.

"Ada sebanyak 15 perjalanan kereta api. Dari Pasar Senen ada 4 perjalanan kereta api tambahan jarak jauh, kemudian dari Gambir ada sebanyak 11 kereta api tambahan jarak jauh," terang Ixfan saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2025).

Kendati demikian, Ixfan menyampaikan, sedianya ada 87 perjalanan kereta api yang diberangkatan di Stasiun Pasar Senen dan Gambir setiap harinya selama musim mudik lebaran. Adapun tujuan favorit penumpang masih didominasi di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

 

