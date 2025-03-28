Kapolri Sebut Perjalanan Mudik Tahun Ini Lebih Cepat: Jakarta-Jateng Rata-Rata Ditempuh 5 Jam

CIKAMPEK - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut perjalanan tempuh pemudik di masa arus mudik lebaran 2025 tercatat lebih cepat. Pemudik dari Jakarta mempunyai rata-rata sampai di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima jam.

"Hasil pendataan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sampai masyarakat yang mudik, khususnya dari Jakarta sampai Jawa Tengah itu di 5 jam 12 menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun kemarin," kata Listyo di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jumat (28/3/2025).

Listyo mengungkap rata-rata kecepatan pemudik berkendara meningkat sebesar 11,5%. Mantan Kabareskrim Polri ini menilai tahun ini pengendara bisa menempuh rata-rata kecepatan kendaraan mencapai 82,94 kilometer per jam.

"Untuk kecepatan rata-ratanya juga bisa meningkat 11,5 dari 70,74 kilometer per jam menjadi 82,94 per jam. Jadi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengelolaan rekayasa arus mudik ini dengan baik," ucap Listyo.

Adapun jumlah kecelakaan lalu lintas juga tercatat menurun dibandingkan pada 2024 lalu. Dalam kurun waktu yang sama pada tahun 2024 tercatat terjadi 31 peristiwa kecelakaan, sementara tahun ini baru ada 26.

"Artinya, turun 16 persen. Kemudian, untuk jumlah korban dari 54 menjadi 45 artinya turun 17 persen dan yang meninggal dari tahun 2024-2012 saat ini menjadi 3, artinya turun 75 persen," tutupnya.



(Arief Setyadi )