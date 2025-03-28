Pastikan Aman dan Lancar, Kemenko Polkam Tinjau Arus Mudik di Jatim

JAKARTA – Dalam rangka memastikan kesiapan Pemerintah dalam menyambut Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melanjutkan pemantauan situasi kondisi keamanan di daerah Jawa Timur.

“Kami meninjau dan mengecek salah satu Pos Pengamanan (Pospam) di Jawa Timur. Hal ini sesuai arahan Menko Polkam bahwa negara harus hadir dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” ujar Deputi Bidkoor Kamtibmas, Brigjen Asep Jenal Ahmadi, di Pos Terpadu Dumpil Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dikutip Jumat (28/3/2025).

Ia menambahkan bahwa Kemenko Polkam ingin memastikan kesiapan pengamanan aparatur pemerintah daerah. “Kami mengapresiasi sinergitas dan kolaborasi yang dipimpin oleh Bupati Madiun, Kapolres, dan Dandim Madiun,” jelas Asep.

“Saya juga berterima kasih atas kerja sama yang luar biasa kepada seluruh stakeholder yang berlibat. Kami yakin perayaan Hari Raya Nyepi dan Lebaran Madiun dalam keadaan aman, nyaman dan terkendali,” ungkap Deputi Bidkoor Kamtibmas.

Selama meninjau arus mudik, Asep juga mengunjungi beberapa pelayanan fasilitas publik yaitu pos pemeriksaan kesehatan, tempat ibadah, dan ketersediaan toilet-toilet di pos.

Kegiatan pemantauan situasi Kamtibmas dan kondisi lalu lintas ke Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu rangkaian kegiatan pemantauan arus mudik Idulfitri Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kemenko Polkam.

(Puteranegara Batubara)