Profil dan Jejak Karier Laksdya Erwin Aldedharma, Masuk Bursa Calon Panglima TNI

JAKARTA - Profil dan jejak karier Laksdya Erwin Aldedharma, masuk bursa calon Panglima TNI, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (28/3/2025).

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan segera memasuki masa pensiun pada bulan Agustus 2025.

Kesempatan tersebut semakin terbuka apabila Erwin diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menggantikan Laksamana TNI Muhammad Ali yang akan pensiun pada 9 April 2025.

Laksdya Erwin S. Aldedharma lahir pada 5 Mei 1970. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1991.

Sepanjang kariernya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di TNI AL, termasuk sebagai Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Dengan berbagai pengalaman dan rekam jejak yang kuat, peluang Erwin untuk menjadi Panglima TNI semakin terbuka.