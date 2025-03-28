Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Jejak Karier Laksdya Erwin Aldedharma, Masuk Bursa Calon Panglima TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |16:35 WIB
Profil dan Jejak Karier Laksdya Erwin Aldedharma, Masuk Bursa Calon Panglima TNI
Profil dan Jejak Karier Laksdya Erwin Aldedharma, Masuk Bursa Calon Panglima TNI
A
A
A

JAKARTA -  Profil dan jejak karier Laksdya Erwin Aldedharma, masuk bursa calon Panglima TNI, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (28/3/2025).

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan segera memasuki masa pensiun pada bulan Agustus 2025.

Kesempatan tersebut semakin terbuka apabila Erwin diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menggantikan Laksamana TNI Muhammad Ali yang akan pensiun pada 9 April 2025.

Laksdya Erwin S. Aldedharma lahir pada 5 Mei 1970. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1991.

Sepanjang kariernya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di TNI AL, termasuk sebagai Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Dengan berbagai pengalaman dan rekam jejak yang kuat, peluang Erwin untuk menjadi Panglima TNI semakin terbuka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/337/3126638/tni-ERxy_large.jpg
Bursa Calon Panglima TNI, Nama Wakasal Laksdya Erwin Aldedharma Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/337/2919290/didampingi-kapolri-dan-panglima-tni-jenderal-agus-tiba-di-dpr-jalani-fit-and-proper-test-giuWZclIgu.jpg
KSAD Agus Subiyanto Tiba di DPR RI, Bakal Jalani Fit and Proper Test
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/337/2919284/jelang-fit-and-proper-test-ksad-agus-subiyanto-dikunjungi-kepala-staf-dan-kapolri-di-rumdin-tZB1CeY8Wd.jpg
Jelang Fit And Proper test, KSAD Agus Subiyanto Dikunjungi Kepala Staf dan Kapolri di Rumdin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/337/2919233/begini-suasana-rumah-ksad-agus-jelang-fit-and-proper-test-panglima-tni-8eaSz3icwT.jpg
Begini Suasana Rumah KSAD Agus Jelang Fit and Proper Test Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/337/2919223/ksad-agus-subiyanto-bakal-jalani-fit-and-proper-test-panglima-tni-di-dpr-hari-ini-9DarZOv5up.jpg
KSAD Agus Subiyanto Bakal Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI di DPR Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/337/2916467/ungkap-kedekatannya-dengan-jokowi-calon-panglima-tni-jenderal-agus-saya-loyal-sama-presiden-vgOxDX7r8d.jpg
Ungkap Kedekatannya dengan Jokowi, Calon Panglima TNI Jenderal Agus: Saya Loyal Sama Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement