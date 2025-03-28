Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapan Sidang Isbat Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |16:50 WIB
Kapan Sidang Isbat Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan Sidang Isbat Lebaran 2025? Ini Jadwal Lengkapnya
A
A
A

JAKARTA - Kapan sidang isbat Lebaran 2025? Ini jadwal lengkapnya diulas di artikel Okezone, Jumat (28/3/2025). Umat Muslim kini tengah berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadhan. Maka tak heran banyak dari mereka yang mempersiapkan banyak hal guna menyambut hari kemenangan itu.

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang Isbat penentuan Lebaran atau awal Syawal 1446 H pada 29 Maret 2025. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

"Kami akan menggelar sidang isbat awal Syawal, pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadhan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah," kata Abu Rokhmad di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Abu Rokhmad, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Dalam fatwa itu disebutkan, penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

Secara hisab atau perhitungan astronomi, lanjut Abu Rokhmad, ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

"Data-data astronomi ini kemudian kita verifikasi melalui mekanisme rukyat," ujar Abu Rokhmad.

Abu Rokhmad mengatakan, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta'abbudi.

"Rukyat sejalan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan rukyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa," ujarnya.

"Sunah ini dipertegas oleh Fatwa MUI bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah berdasarkan metode hisab dan rukyat. Ini juga bagian dari Syiar Islam. Ini penting," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142528//menag-xHFV_large.jpg
Menag Harap Umat Muslim Serentak Sholat Idul Adha pada Jumat 6 Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142524//menag-lCeY_large.jpg
Breaking News! Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1446 H Jatuh pada 6 Juni 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142398//hilal-W8bI_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan Idul Adha 2025 Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/43/3130773//olahraga-2GpY_large.jpg
Sering Skip Olahraga saat Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/481/3130679//keseringan_skip_olahraga_pas_lebaran_yuk_simak_tips_berikut_ini-8yeW_large.jpg
Keseringan Skip Olahraga Pas Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130515//asdp-AiMs_large.jpg
ASDP Layani 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Selama Lebaran 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement