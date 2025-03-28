Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sapa Pemudik di Tol Kalikangkung, Sampaikan Pesan Utamakan Keselamatan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |16:58 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sapa Pemudik di Tol Kalikangkung. Foto: Dok IST.
JATENG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung arus mudik di Tol Kalikangkung, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (28/3/2025). Selain mendengarkan laporan terkini soal arus mudik dan memberikan pengarahan, Kapolri juga berkesempatan menyapa para pemudik yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung. 

Sigit berbincang sekaligus menyampaikan pesan untuk mengutamakan keselamatan ke beberapa pemudik yang melintas. Masyarakat atau pemudik yang beruntung disapa oleh Kapolri pun terlihat senang. Bahkan, beberapa ada yang mengajak swafoto atau selfie. 

"Tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan dalam perjalanan mudik ya," kata Sigit saat menyapa para pemudik. 

Sigit menjelaskan sejak Kamis (27/3) malam, pihaknya telah melakukan rekayasa lalu lintas One Way secara bertahap mulai dari KM 70 hingga akhirnya dilaksanakan secara nasional sampai KM 414.

"Tadi malam dilakukan rekayasa, baik mulai dari oneway di tingkat provinsi dan kemudian berlanjut sampai dengan oneway nasional yang ditarik dari KM 70 sampai dengan KM 414," ujar Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
