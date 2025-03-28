Fantastis, Kerugian Akibat Banjir di Jabodetabek Capai Rp1,6 Triliun

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah kerugian dan kerusakan akibat banjir di Jabodetabek pada awal Maret 2025 capai Rp1.699.670.076.814 (Rp1,6 triliun).

Jumlah tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah pada Kamis 27 Maret 2025.

"Rekapitulasi yang diperoleh BNPB mencatat total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp1.699.670.076.814. Angka ini mencerminkan dampak serius terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat di daerah terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025).

Muhari merincikan, Kabupaten Bekasi mencatat nilai kerusakan tertinggi sebesar Rp659,1 miliar yang ditambah kerugian sebesar Rp20,9 miliar. Sehingga, total dampaknya mencapai Rp680 miliar.

Kota Bekasi menempati urutan kedua yang kerugian terbesar tanpa adanya laporan kerusakan, dengan total Rp878,6 miliar. DKI Jakarta, total kerusakan dan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp1,92 miliar. Kabupaten Bogor mencatat dampak signifikan dengan total Rp96,7 miliar.

Kota Depok mengalami kerugian dan kerusakan senilai Rp28,8 miliar, dan Kabupaten Tangerang mencatat kerugian sebesar Rp5,06 miliar tanpa laporan kerusakan fisik. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak melaporkan adanya kerusakan atau kerugian yang signifikan.



(Arief Setyadi )