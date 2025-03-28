Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fantastis, Kerugian Akibat Banjir di Jabodetabek Capai Rp1,6 Triliun

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |17:01 WIB
Fantastis, Kerugian Akibat Banjir di Jabodetabek Capai Rp1,6 Triliun
Banjir (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah kerugian dan kerusakan akibat banjir di Jabodetabek pada awal Maret 2025 capai Rp1.699.670.076.814 (Rp1,6 triliun). 

Jumlah tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah pada Kamis 27 Maret 2025. 

"Rekapitulasi yang diperoleh BNPB mencatat total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp1.699.670.076.814. Angka ini mencerminkan dampak serius terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat di daerah terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025).  

Muhari merincikan, Kabupaten Bekasi mencatat nilai kerusakan tertinggi sebesar Rp659,1 miliar yang ditambah kerugian sebesar Rp20,9 miliar. Sehingga, total dampaknya mencapai Rp680 miliar.

Kota Bekasi menempati urutan kedua yang kerugian terbesar tanpa adanya laporan kerusakan, dengan total Rp878,6 miliar. DKI Jakarta, total kerusakan dan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp1,92 miliar. Kabupaten Bogor mencatat dampak signifikan dengan total Rp96,7 miliar.

Kota Depok mengalami kerugian dan kerusakan senilai Rp28,8 miliar, dan Kabupaten Tangerang mencatat kerugian sebesar Rp5,06 miliar tanpa laporan kerusakan fisik. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak melaporkan adanya kerusakan atau kerugian yang signifikan.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Banjir Jabodetabek banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192299/sumur_bor-6IiC_large.jpg
93 Titik Sumur Bor Digali di Aceh Tamiang, Air Bersih untuk Warga Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192294/macet-4Gz5_large.jpg
Jalan DI Panjaitan Jaktim Banjir, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192283/hujan_ekstrem-EAWx_large.jpg
Hujan Ekstrem, Sejumlah Daerah di Indonesia Diterjang Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191911/pembangunan_huntara-1pVZ_large.jpg
Petugas Kerja 18 Jam per Hari Bangun Huntara Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191798/polisi_dan_warga_bersihkan_lumpuh_di_gayo_lues-4st7_large.jpg
Usai Banjir, Polisi dan Warga Bersihkan Lumpur hingga Antisipasi Bencana Susulan di Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191367/rsud_aceh_tamiang-zTsb_large.jpg
RSUD di 18 Kabupaten/Kota di Aceh Mulai Beroperasi Usai Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement