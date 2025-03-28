Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

38 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ada 4 Kapolda dan 2 Wakapolda

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |17:19 WIB
38 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ada 4 Kapolda dan 2 Wakapolda
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat kepada 38 perwira tinggi (Pati) Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

"Dengan ini diberitahukan kepada alamat tersebut bahwa para pati di bawah ini telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat semula," isi surat telegram tersebut, dikutip Jumat (28/3/2025).

Terlihat dari daftar Pati Polri dalam surat telegram tersebut, terdapat empat Kapolda dan dua Wakapolda yang mengalami kenaikan pangkat.

Mereka adalah Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro, Kapolda Bengkulu Irjen Mardiyono, dan Kapolda Maluku Utara Irjen Waris Agono. Kemudian, Wakapolda Aceh Brigjen Ari Wahyu Widodo dan Wakapolda Jateng Brigjen Latif Usman.

Berikut daftar lengkap Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi selain Kapolda dan Wapolda:

1. Komjen Pol Makhruzi Rafiman Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri; 

2. Komjen Pol Lotharia Latif, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

3. Irjen Pol Edfrie R. Maith Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri.

4. Irjen Pol agus salim Widyaiswara Kepolisian Utama TK Sespim Lemdiklat Polri; 

5. Irjen Pol Aries Syarief Hidayat Sahlisosbud Kapolri; 

6. Irjen Pol Kristiyono Sahlisosek Kapolri; 

7. Irjen Pol Mukti Juharsa Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.

8. Irjen Pol Ruslan Aspan Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang Bp Batam; 

9. Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.  

10. Brigjen Pol Hery Wiyanto, Inspektur Wilayah Pada Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 

11. Brigjen Pol Sunarto, kepala biro Hubungan Masyarakat dan Informatika Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192820/polri-SoHX_large.jpg
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Sigit Jaga Marwah Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192813/polda_metro-8ya2_large.jpg
Laporan Warga di Polda Metro Jaya Tertinggi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755/prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192717/kapolri-IHGC_large.jpg
Tangkap Buronan Interpol hingga Kirim Pasukan Perdamaian PBB, Polri Diperhitungkan di Kancah Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192707/kapolri-v4qY_large.jpg
Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192700/polri-KlfU_large.jpg
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement