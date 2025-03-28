1,1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat 4 Gerbang Tol

JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat terhitung sejak 21-28 Maret 2025 pukul 06.00 WIB, sebanyak 1.178.000 kendaraan keluar dari Jakarta melalui empat Gerbang Tol (GT). Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menjelaskan empat GT yang dimaksud, yakni GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi dan GT Cikupa.

"Jadi pantauan kami ya dari pantauan kita apa di hari ini ya sampai dengan 28 Maret tadi pagi pukul 06.00 kita sudah hitung dari tanggal 21 Maret kemarin H-10 sudah ada total sekitar 1.178.000 kendaraan keluar Jakarta dari 4 gerbang tol utama," kata Lisye, Jumat (28/3/2025).

Lebih rinci, sebanyak 385.000 kendaraan melewati GT Cikampek Utama. Lalu diikuti ke arah GT Kalihurip Utama sebanyak 224.000 kendaraan.

"Dan juga gerbang tol Ciawi ada 238.000 kendaraan, dan juga gerbang tol Cikupa ada 331.000 kendaran," tambahnya.

Dia juga menyampaikan bahwa pada, Kamis (27/3) kemarin terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di GT Cikampek Utama. Peningkatan itu kata dia naim 280 persen dibandingkan lalulintas normal.

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa puncak arus mudik Lebaran 2025, akan berlangsung hingga 30 Maret 2025.

"Memang masih kamu hitung tapi kalau kami prediksikan periode puncak dari arus mudik sendiri itu terjadi dari tanggal 27, 28 dan 29 bahkan mungkin ada nanti tanggal 30," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)