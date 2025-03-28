Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1,1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat 4 Gerbang Tol

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |17:31 WIB
1,1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat 4 Gerbang Tol
Ilustrasi Arus Mudik. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat terhitung sejak 21-28 Maret 2025 pukul 06.00 WIB, sebanyak 1.178.000 kendaraan keluar dari Jakarta melalui empat Gerbang Tol (GT). Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menjelaskan empat GT yang dimaksud, yakni GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi dan GT Cikupa.

"Jadi pantauan kami ya dari pantauan kita apa di hari ini ya sampai dengan 28 Maret tadi pagi pukul 06.00 kita sudah hitung dari tanggal 21 Maret kemarin H-10 sudah ada total sekitar 1.178.000 kendaraan keluar Jakarta dari 4 gerbang tol utama," kata Lisye, Jumat (28/3/2025).

Lebih rinci, sebanyak 385.000 kendaraan melewati GT Cikampek Utama. Lalu diikuti ke arah GT Kalihurip Utama sebanyak 224.000 kendaraan.

"Dan juga gerbang tol Ciawi ada 238.000 kendaraan, dan juga gerbang tol Cikupa ada 331.000 kendaran," tambahnya.

Dia juga menyampaikan bahwa pada, Kamis (27/3) kemarin terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di GT Cikampek Utama. Peningkatan itu kata dia naim 280 persen dibandingkan lalulintas normal.

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa puncak arus mudik Lebaran 2025, akan berlangsung hingga 30 Maret 2025.

"Memang masih kamu hitung tapi kalau kami prediksikan periode puncak dari arus mudik sendiri itu terjadi dari tanggal 27, 28 dan 29 bahkan mungkin ada nanti tanggal 30," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement